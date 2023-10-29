Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlesaldırılarda en az 130 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi.

Şati Mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli ölürken, onlarcası da yaralandı. Sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Tel el-Heva, Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile El-Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları, Bi'r Nace ve Deyr Belah'taki saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde pek çok eve düzenlenen saldırılarda en az 30 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

Cebaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere gerçekleştirilen saldırılarda da en az 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi.