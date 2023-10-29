BAE İsrail'in kara saldırılarıyla ilgili BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Konuya ilişkin açıklama, BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamaları ışığında BMGK'yi en kısa zamanda acil toplantıya çağırdığı ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmuştu.

BMGK'de son olarak 25 Ekim'de, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.

ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.

Rusya'nın reddedilen karar tasarısında ise "Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes" sağlanması çağrısı yapılmıştı.