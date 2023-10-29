Netanyahu: Gazze'de ikinci aşama başladı

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de basının karşısına geçti.

Netanyahu, savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.

Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda güvenlik zafiyetine ilişkin şu ana kadar özür dilemeyen Netanyahu, yine özür dilemedi ancak "7 Ekim, tarihimizde kara bir gün. Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak" diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın Hamas'ın arkasında olduğunu belirterek "İran, Hamas'ı destekliyor ama bu saldırının detaylarını planlamada yer aldıklarını söyleyemem. Ama İran'ın desteği olmasa Hamas diye bir şey olmazdı" şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarının esirlerin güvenliği için risk oluşturmadığını savunan Netanyahu, en birinci önceliklerinin Hamas'ı yok etmek ikincisinin de İsrailli esirleri geri almak olduğunu belirtti.

Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeylerin tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmek için hem kara saldırılarını hem de küresel bağlamda çalışmaların devam ettiğini belirterek "yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını" aktardı.

Tevrat'a atıflar

Netanyahu zaman zaman Tevrat'a atıflarda bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin "Bu iyinin kötüye, ışığın karanlığa, yaşamın ölüme karşı bir zaferi olacak... Bu bizim hayatımızın görevi. Bu ayrıca hayatımın vazifesi" diye konuştu.

İsrail askerleri için tüm ülke adına dua ettiğini söyleyen Netanyahu, "Tanrı bize karşı ayaklanan düşmanları onların (askerlerin) önünde devirsin. O (Tanrı) düşmanlarımızı önlerinde eğsin, onları kurtuluş ve zaferle taçlandırsın." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin 3 bin yıldır İsrail için savaşan Hazreti Yuşa, Makkabiler, Roma'ya karşı ayaklanan Bar Kohba ve Yahudilik tarihine katıldığını savunan Netanyahu, İsrail'in "ikinci bağımsızlık savaşı yaptığını" söyledi.

İsrail'in kuruluş döneminde yürüttüğü savaş, Filistinliler tarafından, topraklarından edildiği, köylerinin, kentlerinin yıkıldığı için Büyük Felaket (Nekbe) olarak anılıyor.

Netanyahu ayrıca tüm ülkenin İsrail askerleri için kenetlendiğini belirtti ve Tevrat'a atıfta bulunarak, "Amalekiler'in size yaptığını unutma, der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz" sözlerini sarf etti.