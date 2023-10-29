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Dünya
AA 29.10.2023 00:22

Yunanistan'ın BM'nin ateşkes karar tasarısına çekimser kalmasına muhalefetten tepki

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanması, Yunan muhalefetinde tepkiye yol açtı.

Yunanistan'ın BM'nin ateşkes karar tasarısına çekimser kalmasına muhalefetten tepki
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın basın bürosundan yapılan açıklamada, "(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in, Yunanistan'ın BM Genel Kurulundaki oylamada yer almaması, Yunan halkını ve tarihini utandırırken ülkemizi bölge barışı açısından olumsuz bir faktör haline getiriyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın, kendi güvenliği için de tehdit oluşturan "cepte müttefik" şeklindeki tek boyutlu dış politikada sınırlı kalmak yerine ateşkes, insani krizin önlenmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarda öncülük etmesi gerektiği ifade edildi.

Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi meclis grup temsilcisi Dimitris Mantzos da hükümetten, 27 Ekim'deki kararın nedenlerini açıklamasını istedi.

"Yunan hükümeti "hırsız ve suçludan yana"

Yunanistan Komünist Partisi ise yaptığı açıklamada, hükümetin, BM'nin oylamasını bile reddederek İsrail'in katliamını desteklediğini ifade etti.

Açıklamada, Yunan hükümeti için "hırsız ve suçludan yana" değerlendirmesi yapıldı.

Yunan basınının Yunan diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Yunanistan'ın bu kararının gerekçesinin, "dengeli bir tavır benimseme isteği" olduğu kaydedildi. Oylamada tasarının onaylanmamasının, tasarıyı reddetmek anlamına gelmediği ileri sürüldü.

BM Genel Kurulunda, Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısı için "hayır" oyu kullanan 14 ülkeden 4'ü Avrupa Birliği (AB) üyeleri Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan oldu. Yunanistan ise çekimser oy kullanan 45 ülke içindeki 15 AB ülkesinden biri idi.

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