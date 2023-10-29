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Dünya
AA 29.10.2023 00:10

Mısır Kızılayı, Gazze'ye saatler değil günlerce yardım ulaştırılması çağrısında bulundu

Mısır Kızılayı, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne saatlerce değil günlerce yardım ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Mısır Kızılayı, Gazze'ye saatler değil günlerce yardım ulaştırılması çağrısında bulundu
[Fotograf: Reuters]

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Kızılay Müdürü Rami en-Nazır, başkent Kahire'de basın toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'nde insani durumun tehlikeli boyutta olduğunu vurgulayan Nazır, Gazze'ye büyük miktarda yardımların girişinin sağlanması için insani yolların sadece birkaç saat değil birkaç gün süreyle açılması çağrısında bulundu.

Mısır Kızılayına bağlı gıda, ilaç ve insani yardım taşıyan 84 tırın Gazze'ye ulaştığını belirten Nazır, diğer ülkelerden gelen ve Gazze'ye ulaşan yardımlar hakkında bilgi vermedi.

Mısır Kızılayı, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor. İsrail'in, Mısır'dan Gazze'ye yardım malzemeleri girişinde sıkıntılar çıkardığı ifade ediliyor.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara saldırılarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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