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Dünya
AA 28.10.2023 23:29

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor
[Fotoğraf Arşiv : REU]

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 22 gündür bombalıyor.

Dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu akşam da bölgeye bomba yağdırıyor.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze’ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısının yanı sıra İsrail tankları da Gazze’yi yoğun şekilde vuruyor.

Saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların sesi İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentine kadar ulaşıyor.

İsrail’in 7 Ekim’de elektriğini kestiği ve 22 gündür yakıt girişine de izin vermediği Gazze’de derin bir karanlık hakim.

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