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Dünya
AA 29.10.2023 01:52

Oxford Merkez Camisi'ne "İsrail Savunma Kuvvetleri" yazılı benzin bidonuyla saldırı

İngiltere'deki Oxford Merkez Camisi'ne (COMS) üzerinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngilizce kısaltması olan "IDF" yazılı iki benzin bidonu atılarak saldırı yapıldığı açıklandı.

Oxford Merkez Camisi'ne "İsrail Savunma Kuvvetleri" yazılı benzin bidonuyla saldırı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

COMS'tan yapılan açıklamada, İngiltere saatiyle dün sabah 10.30'da cami dış kapısına bisikletiyle yaklaşan bir kişinin, üzerinde IDF yazılı kırmızı renkli iki benzin bidonunu kapının üzerinden camiye doğru attığı kaydedildi.

Bir cemaat mensubunun da geçen hafta baltalı saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta, başına ve eline baltayla vurulan cemaat üyemiz ile yaşanan menfur İslamofobik olayın ardından, bugün camimize bir teröristin saldırdığını üzüntüyle bildirmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

COMS, özellikle kadın ve yalnız cemaat üyelerine sabah, akşam ve yatsı namazına gidip gelirken dikkatli olma uyarısı yaparken bir karşılaşma anında herhangi bir tartışmaya girmeden polise haber verme, mümkünse saldırı anının kamerayla kayda alınması tavsiyesinde bulundu.

Camiye yönelik saldırının Filistin'e verilen destek ve cami dışına asılan Filistin bayrağı nedeniyle olduğu inancı paylaşılan açıklamada, "Bizi korkutmaya yönelik bu girişim karşılık bulamayacaktır. Demokratik hakkımızı kullanarak yasa dışı biçimde ayrım yapılmadan katledilen masum Filistinlilerle dayanışma göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki siyasetçileri; İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve Gazze'ye su, gıda ve yardım girişinin engellenmesini kınamaya çağıran COMS, "Tüm camileri güvenlikle ilgili düzenlemelerini yapma ve cemaatini uyarmaya çağırıyoruz. Cemaatimizin güvenliği için ekstra güvenlik önlemleri de alacağız. Dinimiz bize insan hayatının değerli olduğunu öğretiyor. Gazze ve İsrail'de hayatını kaybeden tüm siviller için dua ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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