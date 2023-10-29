El-Aksa: İsrail, Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor

Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonunun çeşitli sosyal paylaşım hesaplarından, İsrail'in saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı.

Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna ait "kaplan tipi zırhlı aracı" kornet füzeleriyle hedef aldığı anı gösteren bir video paylaşıldı.

Kaplan zırhlı aracının, askerlerin nakli için kullanıldığı ve 14 asker taşıma kapasitesi olduğu aktarıldı.