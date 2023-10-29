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Dünya
TRT Haber 29.10.2023 04:19

Elon Musk Gazze'ye intenet sunacak

İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge ile tüm iletişimin kopmasına neden oldu. Elon Musk sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elon Musk'a teşekkür etti.

Elon Musk Gazze'ye intenet sunacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler ile irtibat kurulamıyor.

İnsani yardım ekipleri ile de temas sağlanamıyor. Dünya kamuoyu bu duruma sessiz kalmadı.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'tan sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin devreye sokulması talep edildi.

X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı ünlü iş insanına seslendi. Elon Musk da yine aynı platformdan cevap verdi.

Musk, yaptığı açıklamada, Starlink'in Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurdu.

"İnsanlık dışı muameleye sessiz kalmayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çağrıya olumlu yanıt vermesi nedeniyle Elon Musk'a teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Starlink uydularınızın, Gazze’deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, "Gazze’de yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmayacağız." mesajını da paylaştı.

İsrailli bakan Musk'a tepki gösterdi

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise Musk'a tepki gösterdi. İsrailli bakan, "Gazze'ye internet sağlama girişimiyle her yolu kullanarak mücadele edeceğiz" dedi.

Elon Musk bu gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'den gelecek muhtemel bir bağlantının, tamamen insani sebeplerle olduğunu teyit edecek özel önlemler alacaklarını vurguladı. 

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