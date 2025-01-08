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Dünya
AA 08.01.2025 16:32

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin bazı bölümleri yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyet gösteremiyor

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'nin bazı bölümlerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdığı belirtildi.

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin bazı bölümleri yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyet gösteremiyor
[Fotograf: AA]

Nasır Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanenin tüm jeneratörlerinin durduğu, sadece küçük bir jeneratörün çalıştırılabildiği bildirildi.

Hastanenin, yoğun bakım ve acil servis birimleri ile buna bağlı bölümleri haricinde hizmetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Kalan yakıtın hastanedeki küçük jeneratörü "sadece 3 saat çalıştırmaya yeteceği" vurgulanan açıklamada, hastanenin hizmet verebilmesi için günlük 5 bin 500 litre yakıta ihtiyaç olduğu bilgisine yer verildi.

Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentleri başta olmak üzere güney bölgesindeki önemli sağlık kuruluşları arasında yer alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 14'ü kısmen hizmet veriyor.

Söz konusu hastanelerde de yeterli insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

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