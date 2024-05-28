Gazze'deki katliama "ABD" imzası

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda şu ana kadar 36 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve eski Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ABD yapımı olan, İsrail ordusuna ait bir bombaya "Bitirin onları" yazdı.

Nikki Haley İsrail’e gitti, Gazze’ye atılacak bombalardan birinin üzerine “Bitirin onları” yazdı.



Kim bu Nikki Haley?



ABD’nin eski BM Büyükelçisi, eski Güney Carolina Senatörü ve eski başkan aday adayı. Trump tarafından başkan yardımcısı adayı olarak açıklanma olasılığı var. pic.twitter.com/o9hiG5sqWt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2024

Haley, "Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima" notunu düştü.