Danimarka Filistin'in tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanımasının ardından Danimarka Parlamentosu'ndan tersi yönde bir karar çıktı.
Parlamento, şubatta sunulan ve Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını gerekli ön koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.
Danimarka Parlamentosu milletvekillerinden Sascha Faxe, "Danimarkalı siyasetçilerin büyük çoğunluğu 2 devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağı noktasında hemfikir. Şahsen Filistin'i tanımayı oradaki vatandaşların hakkı olarak görüyorum." dedi.
Daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin'i tanımayacağını belirten Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, bugünkü oylamaya katılmadı.