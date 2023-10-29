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Dünya
AA 29.10.2023 23:06

Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş 1500'ü aşkın kişinin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi ile Rum Okulu'nu vurmakla tehdit ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulundu.

Başka bir açıklamada ise İsrail'in hastaneleri doğrudan bombalamakla tehdit etmesi ve bu mekanların boşaltılmasını istemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, hastanelerin çevresini bombalamaya devam etmesi ve buraları direkt hedef almakla tehdit etmesinin, bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

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