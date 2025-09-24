Gazze'deki hükümet: Gazze kentindeki 900 bin Filistinli zoraki göçü reddediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal eden zorla yerinden etme suçunun bir parçası olarak yaptığı acımasız bombardıman ve soykırıma rağmen, 900 binden fazla Filistinli, Gazze şehri ve kuzeyinde kararlı bir şekilde yerlerinde durarak, güneye doğru yerinden edilmeyi reddediyor." denildi.

Hükümet ekiplerinin son birkaç gündür İsrail'in acımasız saldırılarıyla eşzamanlı olarak Gazze'den bölgenin güneyine doğru zorla yerinden edilmelerde artış gözlemlediği belirtilen açıklamada, İsrail bombardımanının baskısı altında yaklaşık 335 bin Filistinlinin Gazze'deki evlerinden, güney kesimine göç ettiği, bunlardan 24 binden fazlasının güneyde temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun kalmaları nedeniyle geri döndüğü kaydedildi.

Gazze’den ayrılmak zorunda kalanların son 3 gün içinde 60 bine ulaştığı vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Filistinlilerin gitmelerini istediği Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesi ve Refah'ın kuzeyinde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin, 114'den fazla hava saldırısına ve çok sayıda top atışlarına maruz kaldığı, üst üste yapılan katliamlarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu bölgede yaşamın temel ihtiyaçlarının tamamen ortadan kalktığı, hastane, altyapı, su, gıda, barınma, elektrik ve eğitim gibi temel hizmetlerin bulunmadığı, bu nedenle yaşamın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 12'sini haritalarında sözde "sığınma" bölgesi olarak belirlediği ve 1,7 milyondan fazla insanı buraya sıkıştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun, bölgenin kuzeyini ve Gazze şehrini, sakinlerinden boşaltmayı amaçlayan sistematik bir zorunlu yerinden etme politikasının parçası olarak toplama kampları kurma planı çerçevesinde gerçekleştiği, bunun tam teşekküllü bir savaş suçu ve uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden insanlığa karşı suç olduğu dile getirildi.

Ofisin açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası hukuk kurumlarına, İsrail'in suçlarını durdurmak, İsrailli liderleri yetkili mahkemelerde hesap vermeye zorlamak ve sivillerin korunmasını ve topraklarında güvenlik ve onur içinde kalma haklarını garanti altına almak için etkili ve ciddi adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

İsrailli bir ordu yetkilisi, 19 Eylül’de yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini söylemişti.