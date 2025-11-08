Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2025 01:40

Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

Katil İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’ndeki ekili alanların yüzde 87’si zarar gördü. Tarım altyapısının ise yüzde 79 ila 89’u hasar gördü veya yok oldu, yalnızca ekili alanların yüzde 13’ünün sağlam kaldı.

Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle tarım arazilerinin yaygın olarak hasar gördüğünü ve toprağın kirlendiğini söyleyen Haq, "Gazze Şeridi'ndeki ekili alanların yalnızca yüzde 13'ü zarar görmedi ve çoğuna da, İsrail güçlerinin konuşlu olduğu bölgelerde bulunduğu için erişilemiyor." dedi.

Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

Haq, BM Uydu Merkezi'nden (UNOSAT) yakın zamanda yapılan coğrafi analize göre, Gazze'de tarım altyapısının yüzde 79 ila 89'unun hasar gördüğünü ve meyve bahçeleri ile özellikle zeytin ağaçlarının da aynı oranda zarara uğradığını veya çoğu durumda yok olduğunu vurguladı.

Gazze'de gıda yardımını sürdürmek için BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ana yolları açarak dağıtım ağını güçlendirmeye çalıştığını belirten Haq, bu çalışmalar kapsamında WFP​​​​​​​'nin Gazze içinde depolama kapasitesini de üçe çıkardığını aktardı.

"Girişler hala yalnızca iki sınır kapısıyla kısıtlı olmaya devam ediyor"

Haq, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda da BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) önemli ilerleme kaydetmesine rağmen insanların acil ihtiyaçlarının hala çok fazla olduğuna ve ateşkesten bu yana engellerin yeterince hızlı kaldırılmadığına işaret etti.

BM Sözcüsü Haq, BM ve ortaklarının hafta başından bu yana çoğunluğu gıda olmak üzere Gazze sınır kapılarından 37 bin tondan fazla yardım geçirdiğini, ancak girişlerin hâlâ yalnızca iki sınır kapısıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Haq, İsrail'den Gazze'nin kuzeyine veya Mısır'dan Gazze'nin güneyine doğrudan erişim olmadığına dikkati çekti.

Barınma ihtiyacına ilişkin olarak da Haq, Gazze'de hala yüz binlerce ailenin, kış mevsiminin yaklaşmasıyla hava koşulları nedeniyle acilen korunma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İnsani yardımların girişine yönelik engellerin kaldırılması halinde Haq, bu tür yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak yeterli malzemeye sahip olduklarını da söyledi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Bayramov: Karabağ'da Türkiye'nin desteği bizim için en değerliydi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:46
Hafta sonu hava nasıl olacak?
01:33
Bayramov: Karabağ'da Türkiye'nin desteği bizim için en değerliydi
01:33
ABD'de uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir
01:15
BM: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 264 saldırı düzenledi
01:03
İstanbul'da Hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı
01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'deki Zafer Günü kutlamalarına katılacak
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ