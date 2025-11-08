Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
Dünya
AA 08.11.2025 01:15

BM: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 264 saldırı düzenledi

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin 264 saldırı düzenlediğini ve bunun yaklaşık 20 yıldır görülen en yüksek aylık rakam olduğunu belirtti.

BM: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 264 saldırı düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin şiddetinde keskin bir artış yaşandığı konusunda uyardığını aktaran Haq, "OCHA, geçen ay can kaybına, mülk hasarına veya her ikisine birden neden olan 264 kez Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısı kaydetti." dedi.

"3 bin 200'den fazla Filistinli yerinden edildi"

Haq, bu sayının, 2006'dan bu yana her gün ortalama sekizden fazla olayla kayıt altına alınan yaklaşık 20 yıllık dönemdeki en yüksek aylık rakam olduğuna dikkati çekti.

OCHA'nın 2006'dan bu yana 9 bin 600 defa Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısı belgelediğini belirten Haq, bunların yüzde 15’ine tekabül eden yaklaşık 1500'ünün bu yıl içinde gerçekleştiğini söyledi.

Haq, "Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli işgalci şiddeti ve ilgili erişim kısıtlamaları nedeniyle 3 bin 200'den fazla Filistinli yerinden edildi, gerçek mermilerle insanlar öldürüldü, yüzlerce kişi yaralandı, çoban toplulukları kayboldu ve insanlar geçim kaynaklarına erişimini kaybetti." dedi.

BM: İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 264 saldırı düzenledi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin saldırılarının genellikle ağaçlara, arabalara, evlere ve altyapıya zarar vermeyi hedeflediğini belirten Haq, ayrıca rakamlara yansımayan günlük olarak Filistinlileri tarım arazilerinden, evlerinden ve topluluklarından uzaklaştıran baskı, tehdit, taciz ve izinsiz mülke girme gibi eylemlerin yer aldığını da vurguladı.

Haq, ayrıca OCHA'nın doğruladığı verilere göre, bu yıl Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuk sayısının 42'ye yükseldiğini, bunun, 2025 yılında Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen her 5 Filistinliden birinin çocuk olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcileri izleme dışında "pratik adım" olarak ne yapabileceği sorusuna Haq, "İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. BM olarak olup biteni izlemek, ihlalleri bildirmek ve bunları BM bünyesindeki kurumların ve Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmakla görevliyiz." yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler Batı Şeria
