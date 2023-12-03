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Dünya
AA 03.12.2023 18:09

Gazze'de saldırılarda ölenlerin sayısı 15 bin 523'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'de saldırılarda ölenlerin sayısı 15 bin 523'e yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

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