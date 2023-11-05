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Dünya
AA, Reuters 05.11.2023 20:09

Gazze'de iletişim ve internet kesildi

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri kesildi.

Gazze'de iletişim ve internet kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Telekomünikasyon Şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in iletişim hatlarını kestiği, bu nedenle Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çöktüğü bilgisi verildi.

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Netblocks'tan açıklama

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesildiğini duyurdu.

Firmanın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Canlı ağ verileri, Gazze Şeridi’ndeki bağlantıda yeni bir çökme olduğunu ve bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in bundan büyük ölçüde etkilendiğini gösteriyor; bu, bölgede çatışmanın başlamasından bu yana yaşanan üçüncü telekomünikasyon kesintisi olacak." ifadelerine yer verildi.

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