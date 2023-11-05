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Dünya
AA 05.11.2023 20:00

İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresini hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistinli güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesinin çevresindeki Şeyh Zayid Konutlarını hedef aldı.

Saldırılarda Şeyh Zayid Konutlarındaki iki daire tamamen yıkılırken, ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi alınamadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, El-Alemi Mahallesi ve Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere ait çok sayıda evi bombaladı. Saldırılarda 3 kişi öldü, 16'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri yine hedef gösterdi
İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri yine hedef gösterdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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