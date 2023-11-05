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Dünya
AA 05.11.2023 19:01

Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı
[Fotograf: AA]

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan kalabalık, önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinledi, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Ülkenin, Filistin'e verdiği desteği yetersiz bulan eylemciler, hükümetin Filistin politikasını da eleştirdi.

Gösteriye katılan Eleni Toli, "Masum çocukları, kadınları öldüren İsrail politikası karşısında Filistin'in hakları için, halkının kendi devletlerini kurup barış içinde yaşama hakkı için eylem yapmak üzere buradayız." dedi.

Parlamento binası önünde başlayan yürüyüş İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde son buldu.

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