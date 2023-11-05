İsrail'e desteği nedeniyle Müslüman seçmen Biden'a oy vermeyi düşünmüyor

ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslüman seçmenler, ABD Başkanı Joe Biden'a önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde oy vermeyi düşünmüyor. Nedeni Biden'ın İsrail'e koşulsuz desteği... CNN’e konuşan Müslüman seçmenler, ABD Başkanı Biden’ı İsrail politikaları nedeniyle eleştirdi. İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Biden’ı desteklemeyeceklerini açıkladı. Gazze’de binlerce sivil ölürken İsrail’e ateşkes çağrısı yapmayan Biden'ın büyük hayal kırıklığı yaşattığı belirtildi. Michigan eyaletinde 200 binden fazla Müslüman seçmen bulunuyor. Biden'ın 2024 seçimlerini kazanmak için yine Müslüman oylara ihtiyacı olacağı vurgulanıyor.

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