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Dünya
AA 05.11.2023 17:29

Kızılhaç: Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyuyoruz

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, şiddetli saldırılara maruz kalan Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyduklarını belirtti.

Kızılhaç: Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyuyoruz

Chapagain, İsrail ordusunun, Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"Kudüs Hastanesi yakınındaki durumun vahametinden derin endişe duyuyorum. Sonuç olarak Filistin Kızılayı ekiplerimiz ambulans hizmeti sağlayamıyor." ifadelerini kullanan Chapagain, hastanelerin yardım ve sığınma yeri olduğunu belirterek, buraların korunması gerektiği yönünde taraflara çağrıda bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında Kudüs Hastanesi çevresinde ölen ve yaralananların olduğu bildirilmişti.

Ambulansların şiddetli saldırılar nedeniyle ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamadıkları belirtilen açıklamada, hastanede de ciddi derecede hasarlar oluştuğu kaydedilmişti.

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