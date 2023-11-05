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Dünya
TRT Haber 05.11.2023 16:51

Haaretz: İsrail polisi Arapça konuştukları için BBC ekibine saldırdı

Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail, yaşananları dünyaya aktaran gazetecileri de hedef alıyor. İsrail gazetesi Haaretz, sırf Arapça konuştukları için İsrail askerlerinin BBC ekibine saldırdığını duyurdu. Katar merkezli Al Araby televizyonun muhabirini de canlı yayında İsrail polisi tehdit etti.

İsrail, basın mensuplarını da engelliyor. Son örnek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşandı. Haber, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'te yer aldı.

Gazete, İsrail polisinin İngiliz BBC ekibini durduğunu ve malzemelerine zarar verdiğini yazdı.

Saldırının gerekçesinin ise muhabirin sadece Arapça konuşması olduğu bilgisine yer verildi.

"Umarım güzel şeyler söylüyorsundur, aksi durumda başınız derde girer"

Bir başka saldırı da Katar merkezli Al Araby televizyonu muhabirine yönelikti.

Muhabirin yanına giden İsrail polisi, yayını engellemeye çalıştı. Canlı yayında olduğunu belirten muhabir İsrail polisinden "Canlı yayındaysan ne yapalım yani?" cevabını aldı.

İsrail polisi, muhabiri "Umarım güzel şeyler söylüyorsundur, aksi durumda başınız derde girer" diyerek tehdit etti.

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