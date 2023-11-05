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Dünya
AA 05.11.2023 16:41

Gazze'den, İsrailli Bakan'ın "nükleer bomba" açıklamaları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı

Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne UCM), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik "nükleer bomba" açıklamasını, "İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olması çağrısında bulundu.

Gazze'den, İsrailli Bakan'ın "nükleer bomba" açıklamaları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı
[Fotograf: AA]

Hükümet Sözcüsü Selame Maruf, yayımladığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Maruf, UCM Başsavcısı Kerim Han'dan, "bu küstah açıklamanın İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olmasını istedi.

Maruf ayrıca "uluslararası hukuk sisteminden, bu katillerin işledikleri korkunç suçlardan dolayı adil ceza almalarıyla sonlanacak somut ve pratik bir çaba görmek istediklerini" belirtti.

İsrailli liderlerden Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden bakana tepki
İsrailli liderlerden Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden bakana tepki

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

"Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan geri adım attı
"Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan geri adım attı

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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