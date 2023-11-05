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Dünya
AA 05.11.2023 16:35

İsrailli bir grup doktor Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istedi

İsrailli bir grup doktor, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyen bir bildiri yayımladı.

İsrailli bir grup doktor Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istedi
[Fotograf: AA]

İsrail'deki "HaMedash" isimli haber sitesinde yer alan habere göre, bir grup İsrailli doktor Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını isteyen bildiriyi imzaladı.

Söz konusu bildiride, İsrail ordusunca Şifa Hastanesi'nin bombalanmasının "meşru hak" olduğu iddia edildi.

Kendilerine "İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar" adını veren grup tarafından yazılan bildiriyi, sağlık sisteminde çalışan doktorlar imzaladı.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde tedavi gören yaralıların ambulanslarla bölgenin güneyine tahliye edilebileceği öne sürülen bildiride, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa'nın "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğu iddia edilerek bombalanması istendi.

Daha önce de 47 haham tarafından imzalanan ve benzer iddialar doğrultusunda Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını içeren bir bildiri yayımlanmıştı.

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