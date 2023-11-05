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Dünya
AA 05.11.2023 16:28

Filistin yönetimi, İsrail'in kesintiye gittiği vergi fonunu almayı reddediyor

Filistin yönetimi, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesi kararı sonrasında vergi fonunu almayı reddetti.

Filistin yönetimi, İsrail'in kesintiye gittiği vergi fonunu almayı reddediyor

Filistin hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Kurulunun, Filistin vergi fonundan tutuklulara, ailelerine ve Gazze Şeridi'ne tahsis edilen kısmın kesilmesi kararına tepki gösterildi.

"Eksik vergi fonlarının alınmaması" yönünde karar alan Filistin yönetimi, "Gazze'ye tahsis edilen fonun kesilmesi kararı, Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasının güçlendirilmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

İsrail Bakanlar Kurulu, 3 Kasım'daki açıklamasında, "İsrail, Gazze Şeridi ile tüm iletişimi kesecek, artık (İsrail'de) Gazze'den Filistinli işçi kalmayacak ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan işçiler Gazze'ye geri dönecek." ifadelerine yer vermişti.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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