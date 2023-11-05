Tel Aviv’de ateşkes çağrısı yapan bir grup, İsrailli çevrenin tacizine maruz kalıyor

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de her hafta yakınlarının bir an önce eve dönmesi için gösteri yaparken, bir grup İsrailli de ateşkes çağrısı yapıp Gazze'deki savaşa karşı çıkan gösteriler düzenliyor.

Ateşkes yanlılarının protestosu, çevreden geçen İsraillilerin sözlü sataşmalarıyla tansiyonun yükseldiği anlara dönüşüyor.

Bazı İsrailliler, ateşkes yanlısı protesto düzenleyenlerin alanlarına gelip dövizlerini tahrip etmeye çalışıyor, sesler yükseliyor, gerginlik yaşanıyor.

Tel Aviv'deki ateşkes yanlısı protestoya katılan 25 yaşındaki Rachel Einat, taşıdığı İbranice yazılı dövizde, "İsrailliler hemen şimdi ateşkes istiyor" ifadesinin yer aldığını belirterek, dövizi gören İsraillilerin tepkilerinin "hoş olmadığını, birçok kişinin kendisine kızdığını" söyledi.

"Savaşın bitmesini istiyoruz"

Einat, "Bizler esirlerin evlerine dönmesi gerektiği konusunda hemfikiriz ama farklı bir mesaj da veriyoruz. Savaşın bitmesini istiyoruz. Herkes böyle düşünmüyor, böyle düşünenler de bu yönde bir döviz taşımıyor." dedi.

İsrail basınının Gazze'ye ilişkin yayınlarında sürekli "Hamas'ı vuruyoruz, ordu bombardıman yapmak zorunda" gibi mesajlarla durumu meşrulaştırmaya çalıştığına işaret eden Einat, “İsraillilere 'Gazze'de 3 bin çocuk öldürüldüğünü' söylediğimde önce şaşırıyorlar. Konuştuğum kişilerden 'Ne kastediyorsun? Ne yapmalıyız? Sen naifsin, anlamıyorsun?' gibi tepkiler alıyorum.” diye konuştu.

"İsrailli generallerin egosu yaşanan başarısızlıkla bombardımana uğradı ve intikam alıyorlar"

Einat, İsrail ordusunun Gazze'ye yoğun biçimde saldırmasına ilişkin, "İsrailli generallerin egosu yaşanan başarısızlık karşısında çok yoğun biçimde bombardımana uğradı ve intikam alıyorlar" ifadesini kullandı.

"İsrail'in 56 yıldır Gazze ile bir uzlaşı sağlamamasıyla ilgilenmiyorlar"

İsrail kamuoyunda “bir savaş yapılsın mı yapılmasın mı?” şeklinde tartışmaların olmadığını, "Bu konuda kim suçlanmalı? (Başbakan Binyamin) Netanyahu mu, sol mu, sağ mı?" yönünde tartışmalar olduğunu aktaran Einat, şöyle devam etti:

"İnsanlar şimdi üzgün, sinirli, öfkeli, yas tutuyor. İsrailli generaller bu enerjiyi alıyor ve Filistinlere yönlendiriyor. İsrail'in 56 yıldır Gazze ile bir uzlaşı sağlamamasıyla ilgilenmiyorlar. Gazze'ye ilişkin politikaları kötü hatta bir politikaları bile yoktu. 'Hayır, sorun bu değil. Sorun Hamas, suçlanması gereken Hamas' bunu söylüyorlar."

“Güçlü olan ulus bu gücünü barışı teşvik etmek için kullanmalı”

İsrail bayrağı ve İbranice "(Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı İtemar) Ben-Gvir Batı Şeria'da savaş çığırtkanlığı yapıyor" yazılı döviziyle protestoya katılan 46 yaşındaki Oded, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimcilere ve ülke genelinde sivillere otomatik silah dağıttığı görüntülerle gündeme gelen Bakan Ben-Gvir'e tepki gösteriyor.

Gazze'deki savaşa ilişkin görüşlerini paylaşan Oded, “Mümkünse savaşı durdurmalıyız. Esirler özellikle de kadın, çocuk ve yaşlılar serbest kalmalı. Çünkü kadın ve çocukların esir olmasının hiçbir şekilde barışı destekleyebileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"İsrail'in 30 yıldır Gazze'deki halkla yardım etmek için kuşatmadan daha iyi bir yöntem bulamaması çok yazık"

Oded, Hamas'ın talihsiz bir sürprizle bu savaşı başlattığı görüşünü savunarak, "İsrail'in 30 yıldır Gazze'deki halkla iletişim kurmak, bu berbat durumda onlara yardım etmek için Gazze’nin kuşatılmasından daha iyi bir yöntem bulamaması çok yazık. İnsanların gidebilecek bir yeri yok, onların bu zorluğun üstesinden gelmesi için daha iyi bir yol bulmalıyız" ifadesini kullandı.

Tüm Gazzelilerin, Hamas’ın silahlı kanadının 7 Ekim’de başlattığı saldırıları desteklemediğimini savunan Oded, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsraillilerin çoğu askeri gücü kullandıklarını düşünüyor. ‘Askeri olarak güçlüysek bu kuvveti kullanmalıyız görüşündeler. Güçlü olan ulus bu gücünü barışı teşvik etmek için kullanmalı. Barış güçle gelir. Gücümüzü gösterdiysek, şimdi tekrar gücümüzü gösterip barış istediğimizi söylemeliyiz. Dünya maalesef popülizm, faşizme doğru acı bir istikamete gidiyor. Bir dünya vatandaşı olarak bunun başka yöne gitmesini istiyorum. Bunu durdurmazsak, hepimiz lanetleniriz. Ne kadar kötü olacağını tahmin edemiyorum. Hepimizin bunu durdurmak için daha iyi yöntemler düşünmesi gerekiyor."