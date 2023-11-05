Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2023 16:29

İran Cumhurbaşkanı: ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sessizliği, Batı'nın çifte standardının kanıtıdır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmalarının Batı'nın çifte standardının kanıtı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı: ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sessizliği, Batı'nın çifte standardının kanıtıdır
[Fotograf: İHA]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Reisi, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime silah desteği ve sessizliği Batı'nın çifte standardının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü
Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü

Hamas'ın Gazze halkı tarafından seçimle işbaşına geldiğini hatırlatan Reisi, Hamas'la savaşın demokrasiyle savaş olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, ateşkes çabaları nedeniyle Norveç hükümetinden övgüyle söz etti.

İsrail'e destek için sıraya girdiler
İsrail'e destek için sıraya girdiler

Norveç Başbakanı Store ise konuşmasında, ülkesinin çatışmaların ivedilikle sona ermesi konusundaki tutumunu vurguladı.

Store, "İran ve Norveç, diplomatik kanalları kullanarak, çatışmaları derhal durdurmak, ablukayı kaldırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için istişarede bulunabilir ve işbirliği yapabilir" dedi.

ETİKETLER
İran İbrahim Reisi ABD Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Filistin yönetimi, İsrail'in kesintiye gittiği vergi fonunu almayı reddediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Netanyahu: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
17:50
İsrail'e desteği nedeniyle Müslüman seçmen Biden'a oy vermeyi düşünmüyor
17:39
Papa Franciscus, İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı
18:02
Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor: Sınav ilanı yayımlandı
17:44
Cevdet Yılmaz: Gazze'de yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı yapmayan ülkeler var
17:34
Kızılhaç: Kudüs Hastanesinin çevresindeki durumun vahametinden derin endişe duyuyoruz
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ