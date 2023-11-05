İran Cumhurbaşkanı: ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sessizliği, Batı'nın çifte standardının kanıtıdır

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Reisi, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime silah desteği ve sessizliği Batı'nın çifte standardının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Gazze halkı tarafından seçimle işbaşına geldiğini hatırlatan Reisi, Hamas'la savaşın demokrasiyle savaş olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, ateşkes çabaları nedeniyle Norveç hükümetinden övgüyle söz etti.

Norveç Başbakanı Store ise konuşmasında, ülkesinin çatışmaların ivedilikle sona ermesi konusundaki tutumunu vurguladı.

Store, "İran ve Norveç, diplomatik kanalları kullanarak, çatışmaları derhal durdurmak, ablukayı kaldırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için istişarede bulunabilir ve işbirliği yapabilir" dedi.