Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü

"Gazze’deki zulme gözlerini kapatan Batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı, sahtekârlığın dik alasından başka bir şey değildir. Daha dün Ukrayna’da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların, Gazze’deki aleni katliama duvar kesilmesi, bu riyakârlığın en somut ifadesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü konuşmasında Batı'nın iki yüzünü bu sözlerle anlatmıştı.

Liderlerin iki savaşa karşı farklı tutumu ve sivillerin öldürülmesine göz yumduğunu gösteren açıklamaları da bunun bir göstergesi.

Onlar için Gazze'de öldürülen binlerce sivilin bir önemi yok. Ama Ukrayna'da öldürülenler için Rusya'ya ambargolar üst üste geldi. Batı'nın iki yüzlü politikasını onların sözleriyle hatırlayalım...

Ancak her şeyden önce şunu hatırlatmakta fayda var... Gazzeliler gıda, su, elektrik ve sağlık hizmetlerinden mahrum bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Ukrayna için "savaş suçu" derken, Filistin için "savaş açmanın bedeli" dedi

ABD Başkanı Joe Biden ile başlayalım. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarıyla ilgili "Siviller katledildi, cansız bedenleri toplu mezarlara atıldı, bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir" dedi.

Ayrıca, Ukrayna hükümetine vatandaşların temel sağlık hizmetlerini sağlamasına yardımcı olmak için milyarlarca dolar bütçe desteği vereceğini de açıklamıştı.

Peki, konu İsrail'e gelince ne oldu?

Biden, Netanyahu'ya desteğini her daim dile getiriyor. Hatta bundan birkaç gün önce İsrail için Kongre'ye acil bütçe desteği talebinde bulunacağını söyledi.

Gazze'deki sivil kayıplarla ilgiliyse Biden'ın diyebildiği "Masumların öldürüldüğüne eminim. Bu, savaş açmanın bedeli. Filistinlilerin kullandığı rakamlara güvenmiyorum" oldu.

"İsrail, sivillerin zarar görmemesi için adımlar atıyor"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukraynalı sivilleri ve ulusal altyapıyı yoğun Rus saldırısından korumaya yardımcı olmak için 50 milyon sterlinlik yeni hava savunma paketi imzaladığını duyurmuştu.

Sunak, mezarlıklarda yer kalmayan Gazze'de olanları duymamış olacak ki İsrail'e ziyaretinde şu sözleri kullandı:

İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için adımlar attığını biliyorum. Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz.

"Alman tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da çifte standart politikasını uygulayanlardan.

Rusya'nın Ukrayna'ya füze atmasıyla ilgili "Savunmasız sivil nüfusa, çocuklara, kadınlara, yaşlılara füze atarak sadece uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda akıl almaz bir ahlaki uçuruma da yol açıyor" derken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görmezden geldi.

Scholz, "Almanya hükümeti ve parlamentosu İsrail’in yanında. Alman tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor" dedi.

"İsrail ordusuna saygı duyuyorum"

Hollanda Başbaşkanı Mark Rutte ise, "Rusya'nın barbarca hava saldırıları sivil kayıplara neden oluyor ve milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı" derken, Gazze'deki sivillerin elektriksiz kalması ve can kaybetmesini yok saydı, İsrail'e ziyaretinde şu açıklamayı yaptı:

Ordunuzun bu saldırıyı savuşturmak ve İsrail'in güvenliğini yeniden tesis etmek için yaptıklarına saygı duyuyorum.

"Uluslararası hukuka aykırı" diyemedi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya’nın Ukrayna’da sivil altyapıya düzenlediği saldırıları “terör eylemi” olarak tanımlamıştı.

"Uluslararası düzen açıktır. Bunlar savaş suçlarıdır. Halkın su, elektrik ve kış gelirken ısınma gibi imkanlarını kesmek amacıyla sivil altyapıyı hedef gözeterek yapılan saldırılar tamamen terör eylemidir. Bunu böyle adlandırmak gerekir."

Von der Leyen'e İsrail'in yüzlerce sivili öldürdüğü hastane saldırısının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığı soruldu, “Teyide ihtiyacım var şu aşamada yorum yapamam” cevabını verdi.

Daha sonraki açıklamasında ise "Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz" dese de saldırıyı terör eylemi olarak tanımlayamadı ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyemedi.

"Filistin'e yönelik tüm ödemeler askıya alındı"

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırının ardından "Filistin'e yönelik tüm ödemeler askıya alındı" dedi. Tabii, bu sırada Ukrayna için AB'nin kaynaklarından milyarlarca euro ödeme yapıldı.

"Hamas'ın dünyaya yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor"

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair da Gazze'de ateşkese destek vermeyerek, "Bir terör örgütünün uluslararası hukuka veya herhangi bir ateşkes çağrısına saygı göstereceğine dair hiçbir beklentim yok. Açıkçası Hamas'ın sadece İsrail'e değil, dünyaya yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

Blair, Ukraynalıların cesaretini ve gücünü takdir ederek, savaşıp kazanmaları için ihtiyaç duydukları kapsamlı askeri yardımla desteklemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Grafik: Nursel Cobuloğlu/TRT Haber