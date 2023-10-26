İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni gece boyunca vurdu

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.

Han Yunus'un doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri, hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde el-Ran Ailesi'nin evine ve kentin orta kesimlerinde Nafak caddesinde Ebu Hasira ve Abdullatif ailelerine ait iki binaya düzenlenen hava saldırılarında ölü ve yaralılar bulunuyor.

Saldırının olduğu bölge yakınlarındaki depo ve dükkanlarda yangın çıktı, sivil savunma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İsrail hava saldırısı, Gazze'deki Kemal Hastanesi yakınında bulunan Rezzan gökdeleninde bir daireyi hedef aldı. Hava saldırısına maruz kalan yerde ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bir ev, İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

Yine Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesini vuran İsrail uçakları, saldırının gerçekleştiği mahalleyi yerle bir etti. Zevayde bölgesindeki saldırı sonucu büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan Şifa Hastanesinin Müdürü, basına, bir binanın vurulmasının ardından kendilerine 50 cenazenin ulaştığını açıkladı.