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Dünya
AA 05.11.2023 17:37

Papa Franciscus, İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Filistin ve İsrail'deki devam eden ciddi durumu düşündüğünü" belirterek, ateşkes çağrısında bulundu.

Papa Franciscus, İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı
[Fotograf: AA]

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail-Filistin çatışmasına da değindi.

Papa, konuşmasında, "Filistin ve İsrail'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bu ciddi durumu düşünüyorum. Lütfen durun. Rab adına ateşi kesin" dedi.

İnsani durumun ciddiyetine vurgu yapan Papa Franciscus, "Çatışmanın daha fazla genişlememesi için tüm yolların denenmesini umuyorum, yaralılara yardım sağlanmasını ve insani durumun çok ciddi olduğu Gazze'deki insanlara yardımların ulaşmasını diliyorum" diye konuştu.

Rehinelerin serbest bırakılması konusundaki çağrısını da yineleyen Katoliklerin ruhani lideri, "Aralarında çok sayıda çocuk da var, bunlar ailelerine dönsünler. Evet, çocukları düşünüyoruz, bu savaşın içinde bulunan tüm çocukları, aynı şekilde Ukrayna ve diğer çatışmaların içindeki tüm çocukları düşünüyoruz. Bu şekilde onların geleceği öldürülüyor. 'Yeter' deme gücümüz olsun diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Papa, daha önce 29 Ekim'de yaptığı pazar duası sırasında İsrail-Filistin çatışması için ateşkes çağrısı yapmıştı.

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