Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2023 18:28

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

Rum basınında yer alan haberlere göre, Blinken, Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.

Rum resmi Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, GKRY'nin uygulamaya koymaya çalıştığı denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.

Bazı Rum internet siteleri haberlerinde, Blinken'ın Güney Kıbrıs'a "plansız" bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı bilgisine yer verdi.

ETİKETLER
Antony Blinken ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
Sıradaki Haber
Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu
19:32
Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
19:08
Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
19:03
Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı
18:24
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
18:16
Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı kişi gözaltına alındı
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ