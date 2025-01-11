Gazze'de iletişim hizmetleri kesilecek

Filistin İletişim Bakanı Abdurrezzak en-Netşe, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki sabit ve mobil hat iletişim ağları ve internet hizmetleri, yakıtın tükenmesinden etkilenecek. Bu insani felaketi daha kötü bir hale getirecek. Vatandaşlar acil durum ve insani yardım hizmetlerinden mahrum kalacak." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerindeki bölgelerde bugünden itibaren sabit iletişim ağlarında geniş çaplı kesintiler yaşanacağını belirten Netşe, krizin devam etmesi durumunda kesintilerin hem sabit hem de mobil hatları kapsayacak şekilde diğer bölgelerde de olacağını bildirdi.

"Gazze'deki iletişim ağlarının çalışması için tek kaynak yakıt"

Netşe, "İsrail'in Kuzey Gazze vilayetine yakıt girişini engellemesi nedeniyle bu bölgelerdeki iletişim hizmetlerinde yaklaşık 100 gündür tam bir kesinti yaşanıyor. Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarının çalışması için tek kaynak yakıt." ifadesini kullandı.

Netşe, Gazze'deki mevcut şartlar altında iletişim hizmetlerinin aksamasının sivil savunma ekiplerinin bölgelere ulaşmasını engellediğini, uluslararası kurumların ve sağlık kuruluşlarının görevlerini yapmasına mani olduğunu ve böylece insani durumun daha da kötüye gittiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri sık sık kesintiye uğruyor.

Katil İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.