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Dünya
AA 10.01.2025 23:46

Güney Kıbrıs'ta İnfluenza A virüsü nedeniyle bir haftada 4 kişi öldü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İnfluenza A virüsü nedeniyle bir haftada 4 kişi hayatını kaybederken, COVID-19 ve mevsimsel enfeksiyon vakalarında da artış oldu.

Güney Kıbrıs'ta İnfluenza A virüsü nedeniyle bir haftada 4 kişi öldü

Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs'ta son bir haftada İnfluenza A virüsü nedeniyle 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Söz konusu 4 kişinin 70 yaş ve üstü olduğu bilgisi verilen haberlerde, 5 kişinin daha İnfluenza A nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Hastanelerin COVID-19, grip ve mevsimsel enfeksiyon vakalarındaki artış nedeniyle "dolup taştığı" belirtildi.

Sigmalive gazetesinin internet sitesi de Güney Kıbrıs genelindeki yoğun bakım ünitelerinin entübe hastalarla dolu olduğunu, hastanelerin yataklı servislerinin yüzde 90 doluluk oranına eriştiğini yazdı.

Bir milyona yakın nüfusa sahip Güney Kıbrıs'ta, kamuda 9 hastane ile 38 sağlık merkezi bulunurken, 10 hastane ile 20'den fazla klinik özel sektör tarafından işletiliyor.

İnfluenza A virüsü

A, B, C ve D olarak kategorize edilen griplerin içinde İnfluenza A virüsü, en tehlikeli ve ölümcül olanı olarak gösteriliyor.

Ana kaynağını kuşların oluşturduğu İnfluenza A virüsünün insanlardaki semptomları, boğaz ve baş ağrısı, şiddetli öksürük, yüksek ateş, burun akıntısı, ağrı ve göğüs tıkanıklığı olarak görülebiliyor.

Kuştan insana bulaşabilen, ölümcül salgınlara neden olan ve hızlı mutasyona uğrama özelliğiyle bilinen İnfluenza A virüsünün bazı alt tipleri, 1918'de İspanya, 1957'de Asya, 1968'de Hong Kong merkezli salgınlar ile 2004'te kuş gribi ve 2009'da domuz gribi salgınlarına neden olmuştu.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
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