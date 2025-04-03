Gazze’de fırınlar kapandı, hastanelerde ağrı kesiciler karneyle veriliyor

Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail’in temel ihtiyaç malzemelerinin girişine izin vermesi için dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, Tel Aviv yönetiminin uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle yakıt sıkıntısının hayati önem taşıdığına dikkat çeken kuruluşlar, fırınlardan hastane jeneratörlerine, su kuyularından arıtma tesislerine kadar birçok kritik yerin çalışamaz hale geldiğini belirtiyor.

NGO ActionAid, İsrail’in insani yardımı durdurmasını “dehşet verici” olarak nitelendirerek, “yeni bir açlık ve susuzluk döngüsünün” başladığını duyurdu.

İsrail: Gıda yeterli, Hamas stok yapıyor

İsrail ordusuna bağlı COGAT birimi, ocak ayındaki geçici ateşkes sırasında 25.200 kamyonun Gazze’ye yaklaşık 450 bin ton insani yardım taşıdığını belirterek, "Bu, savaş boyunca Gazze’ye giren toplam yardım kamyonlarının üçte biri. Eğer Hamas halkına ulaştırırsa, yiyecek yeterli olur." açıklamasını yaptı.

Ancak BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in “Gazze’de uzun süre yetecek kadar gıda var” iddiasını “saçma” olarak nitelendirdi.

Fırınlar kapanıyor, açlık büyüyor

Gazze’nin kuzeyindeki bir fırının önünde toplanan Filistinliler, ekmek kıtlığının felakete yol açacağını söylüyor. BM’nin Dünya Gıda Programı (WFP) ile çalışan 25 fırından biri olan bu işletme, yakıt ve un sıkıntısı nedeniyle kapandı.

Torunları için ekmek bulmaya çalışan Abu Alaa Jaffar, "Ekmek bizim temel gıdamız. Fırınların kapanması açlığın daha da kötüleşeceği anlamına geliyor.” dedi.

Fırınların kapanmasıyla birlikte, bir çuval unun karaborsada 500 şekele (yaklaşık 135 dolar) kadar çıktığı bildiriliyor.

Hastaneler alarm veriyor

Gazze’deki hastaneler, savaşın başladığı günden bu yana en ağır krizle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, yaralıları kabul eden hastanelerin yarısından fazlası artık tamamen dolu.

Kırık kemikleri sabitlemek için kullanılan cihazların tükendiği, anestezi, antibiyotik ve serum stoklarının bitmek üzere olduğu belirtiliyor. WHO, hamile kadınlar için gerekli ilaç ve malzemelerin de kısa süre içinde tükenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Amerikalı cerrah Dr. Mark Perlmutter, BBC’ye yaptığı açıklamada, Gazze’de çalıştığı sırada ameliyat için röntgen cihazı dahi bulamadığını, çocuk hastaların kırıklarını sabitlemek için matkap uçları kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

“Hastalarımı ameliyat öncesi temizleyemiyordum. Ellerimi bile yıkayamıyordum çünkü sabun yoktu.” diyen Dr. Perlmutter, yeni bir toplu yaralanma vakasında "basit müdahalelerle kurtulabilecek insanların hayatını kaybedeceğini” belirtti.

İsrail’e yönelik uluslararası baskı artıyor

BM’nin Gazze’deki en büyük insani yardım kuruluşu olan UNRWA, stoklarının sadece birkaç gün içinde tükeneceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’e acil insani yardım sağlanması için önlem alma çağrısında bulunmuştu. Ancak Gazze’ye yönelik ablukanın daha da sıkılaştırılması, uluslararası baskının artmasına neden oldu.

Güney Afrika, UAD’ye başvurarak İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği iddiasıyla dava açtı. İsrail ise bu suçlamaları “asılsız” olarak reddediyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırılara yanıt olarak başlattığı savaşta, Filistinli sağlık yetkililerine göre şu ana kadar 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Arap arabulucular, ateşkesi yeniden sağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Hamas, geçtiğimiz hafta Mısır’ın sunduğu yeni bir ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Ancak İsrail, ABD ile koordineli olarak kendi karşı teklifini sunduğunu açıkladı.

Şu ana kadar herhangi bir ateşkes anlaşmasına varıldığına dair bir işaret bulunmuyor.