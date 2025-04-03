Slovakya, 350 ayının vurularak öldürülmesini onayladı

Başbakan Robert Fico liderliğindeki hükümet, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki tahmini 1.300 boz ayının 350’sinin öldürüleceğini duyurdu. Kararın, artan ayı saldırıları nedeniyle halkın güvenliği için alındığı belirtildi.

Başbakan Fico, “İnsanların ormana girmekten korktuğu bir ülkede yaşayamayız.” dedi.

Bu kapsamda, ayıların vurulmasına izin veren özel olağanüstü hal kararı genişletilerek Slovakya'nın 79 bölgesinden 55’ine yayıldı. Bu da ülkenin büyük bölümünün uygulama kapsamına girdiği anlamına geliyor.

Yasal korumalar gevşetildi

Başkent Bratislava’daki hükümet, daha önce de ayıların insan yerleşimlerine yaklaşması durumunda öldürülmesine izin veren yasal düzenlemeleri gevşetmişti. 2024 yılı sonuna kadar 93 ayının öldürüldüğü bildirildi.

Ancak yeni avlanma planı, çevrecilerden sert tepki aldı. Kararın uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu belirten uzmanlar, uygulamanın yasa dışı olabileceğini öne sürdü.

Muhalefetteki İlerici Slovakya Partisi’nden Avrupa Parlamentosu Üyesi ve ekolojist Michal Wiezek, “Bu tamamen saçmalık.” diyerek hükümeti eleştirdi.

Wiezek, Çevre Bakanlığı’nın şimdiye kadar gerçekleştirilen avlanmalara rağmen ayı saldırılarını önleyemediğini belirterek, "Başarısızlıklarını örtbas etmek için şimdi daha fazla ayıyı öldürme kararı aldılar." ifadelerini kullandı.

Wiezek, her yıl binlerce ayı ile insan karşılaşmasının herhangi bir olay yaşanmadan geçtiğini belirterek Avrupa Komisyonu’nun devreye girmesini umduğunu söyledi.

Yetkililer ölümcül saldırıyı doğruladı

Slovak polisi, pazar gecesi Detva kenti yakınlarında ormanda ölü bulunan bir adamın ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. 59 yaşındaki adamın cumartesi günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolduğu bildirildi.

Dağ kurtarma ekipleri tarafından bulunan adamın "baş bölgesinde ağır yaralanmalar" tespit edildiği açıklandı. Yerel bir sivil toplum kuruluşu, olay yerinde bir ayı inine ait izler bulunduğunu belirtti.

Ayılar siyasetin gündeminde

Slovakya’da artan ayı saldırıları, ülkede siyasi bir tartışma konusu haline geldi.

Mart 2024'te 31 yaşındaki Belaruslu bir kadın, Slovakya’nın kuzeyinde bir ayının kovalaması sonucu uçuruma düşerek hayatını kaybetmişti.

Birkaç hafta sonra ise büyük bir boz ayı, Liptovsky Mikolas kent merkezinde gündüz vakti sokaklarda koşarken ve yayalara saldırmaya çalışırken görüntülenmişti. Yetkililer, ayının avlanarak öldürüldüğünü açıklamış ancak çevreciler, vurulan hayvanın videodaki ayı olmadığını öne sürmüştü.

Çevre Bakanı Tomas Taraba, ülkede 1.300’den fazla ayı bulunduğunu belirterek, 800 ayının "yeterli bir sayı" olduğunu savundu. Ancak uzmanlar, nüfusun yaklaşık 1.270 civarında sabit kaldığını ifade ediyor.

Boz ayılar, Romanya’dan batı Ukrayna’ya, oradan da Slovakya ve Polonya'ya kadar uzanan Karpat Dağları boyunca yaygın olarak görülüyor.