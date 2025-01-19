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Dünya
AA 19.01.2025 23:44

Gazze'de ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı bölgeye giriş yaptı

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı giriş yaptı.

Gazze'de ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı bölgeye giriş yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pazar sabahından beri 552 yardım tırı Gazze Şeridi'nin sınırından giriş yaptı. Bunların 242'si Gazze'nin kuzeyine geçti." ifadeleri kullanıldı.

Yardım tırlarında yakıt, sağlık malzemesi ve temel gıda ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyvelerin de bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ateşkesin ilk aşamasında, günde 600 tır insani yardımın Gazze'ye girmesi, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra ise Refah Sınır Kapısı'nın açılması öngörülüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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