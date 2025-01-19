Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı, rehine ve esir takasına başlandı.

Dünya liderleri, ateşkesi değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden, memnuniyetini dile getirdi.

Biden, "Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kalıcı ve barışçıl bir çözümü desteklemek için ülkesinin elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarının eksiksiz ve zamanında uygulandığını görmeliyiz" dedi.

"İnsani yardımın hızla ulaşması gerekiyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'de sivil halkın çok büyük acılar çektiğini ifade etti.

"Şimdi Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor" dedi. İki devletli çözüm çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

“Bu ateşkesin, yardımların ulaştırılmasının önündeki önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması zorunlu” ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da iki devletli çözüme destek mesajı verildi.

"Ateşkesin sağlamlaştırılması, geri kalan rehinelerin serbest bırakılması ve büyük miktarda insani yardımın girişine izin verilmesi önem arz etmektedir" denildi.



EFEKT