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Dünya
TRT Haber, Reuters, AA 15.01.2025 20:21

Gazze'de ateşkes sağlandı

İsrail ve Hamas, Katar'daki görüşmelerin sonunda ateşkes için anlaştı.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Filistin için tek çözüm, iki devletli çözümdür. İnşallah buna gidecek ateşkes, önümüzdeki dakikalarda resmen ilan edilir." açıklamasından dakikalar sonra, Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Reuters'in geçtiği son dakika bilgisine göre, İsrail ve Hamas, Katar'daki görüşmelerin sonunda ateşkes için anlaştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Gazzeliler ateşkes kararını sevinç karşıladı.

 


 

Anlaşma ile kademeli olarak Filistinli esirler ile İsrailli rehinelerin teslim edilmesi, İsrail güçlerinin de aşamalı olarak Gazze'nin merkezinden çekilmesi bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlaması bekleniyor. 

İsrail güvenlik kabinesi anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacak

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi. Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

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