Katil İsrail'in geceden beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Soykırımcı İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplu halde bekleyen Filistinlileri bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli bir sağlık yetkilisi de İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na bağlı 2. Kamp'ta bulunan Fethi eş-Şikaki Camisinin civarını hedef aldığı saldırıda, 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşması öncesi saldırıların arttığını ifade eden Filistinli kaynaklar, daha önce, geceden beri gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 51 olarak açıklamıştı.