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Dünya
AA 15.01.2025 17:48

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon, gözaltı merkezine nakledildi

Güney Kore'de, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol, ifadesinin alınmasının ardından gözaltı merkezine nakledildi.

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon, gözaltı merkezine nakledildi
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, gözaltına alınmasının ardından ifadesinin alınması için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne (CIO) götürüldü.

Sıkıyönetim teklifiyle ilgili sorgulamanın bitmesinin ardından Yoon, gözaltı merkezine nakledildi.

Yoon'un avukatları kararın yasallığının gözden geçirilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, bugün sabah da gözaltına alınmıştı.

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