Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi nedeniyle Japonya'nın nükleer sitelerine siber saldırı

Kyodo News'in haberine göre, Anonymous'un Japonya Atom Enerjisi Ajansı (JAEA), Japonya Atom Enerjisi Şirketi ve Japonya Atom Enerjisi Derneğini hedef aldığı bildirildi.

Anonymous, dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırıları düzenledi ve bu saldırılar, merkezi İtalya'da bulunan bir grup tarafından yönetildi.

JAEA, internet sitesinin normal trafikten yaklaşık 100 kat daha fazla trafik gördüğünü açıkladı. Ajans, karşı önlemler alınırken kullanıcıların siteyi ziyarete devam edebileceklerini duyurdu.

Anonymous geçen aydan bu yana siber saldırıları yoğunlaştırdı

Merkezi Tokyo'da bulunan bilişim güvenlik firması NTT Security Japan'dan adı açıklanmayan bir yetkili, yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) son raporunda, atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu belirtmesinden kısa süre sonra Anonymous'un geçen aydan bu yana siber saldırıları yoğunlaştırdığını söyledi.

Yetkili, planlanan tahliyeden sonra saldırıların "daha da tırmanabileceğini" ve "tetikte olunması" gerektiğini ifade etti.

Merkezi Vietnam'da bulunan bir hacker grubunun hareketliliğinin de doğrulandığını kaydeden yetkili, Japon hükümetinin 2021'de atık suyun okyanusa tahliyesine resmen karar vermesinin ardından Anonymous'un, saldırılarının bir "hedef listesini" yayınladığına dikkati çekti.

Yetkili, nükleer enerjiyle ilgili üç örgütün yanı sıra Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ni işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO), Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Liberal Demokrat Partinin de bu listede olduğunu aktardı.

Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.