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Dünya
AA 18.08.2023 15:08

Meksika'da insan kaçakçılarının çöle terk ettiği göçmenlerden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Meksika'nın Coahuila eyaletinde insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilen kişilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, öldüğü belirtilen kayıp diğer 2 düzensiz göçmen için arama çalışması sürüyor.

Meksika'da insan kaçakçılarının çöle terk ettiği göçmenlerden 2'sinin cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin kendilerini 12 Meksikalı düzensiz göçmenin sınırda gözaltına alındığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, 16 kişilik bir grup olduklarını ancak insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilince ekipten 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler ışığında Meksikalı yetkililer, Coahuila eyaletinde cesetleri bulmak için havadan ve karadan arama başlattı.

İki kişinin cesedine ulaşan yetkililer, öldüğü belirtilen kayıp 2 düzensiz göçmeni arama çalışması yürütüyor.

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