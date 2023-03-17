ABD'li araştırma kuruluşu Harris Interactive, Fransız medyası için Başbakan Elisabeth Borne'un dün Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokarak emeklilik reformunu oylamadan geçirme kararı alması sonrası Fransızlardan hükümete ilişkin görüş sordu.

Çevrim içi ortamda 18 yaş üzeri 1002 kişi ile yapılan ankette yüzde 49'u Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin taraftarı olmak üzere katılımcıların yüzde 82'si, Anayasa'nın söz konusu maddesinin tartışmalı reformu kabul ettirmek için kullanılmasının "kötü bir şey" olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 65'i grev ve gösterilerin devamını istiyor

Ankette muhalefetin gensoru önergesini masaya yatırması durumunda Fransızların yüzde 71'inin bunun kabul edilmesini ve hükümetin istifasını istediği ortaya çıktı.

Diğer yandan reforma ilişkin yasa tasarısı kabul edilse bile katıımcıların yüzde 65'i, buna karşı kitlesel gösteri ve grevlerin sürdürülmesinden yana görüş beyan etti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyması sonrası Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteriler düzenlenmiş ve Fransızlar sokağa inmişti.

Paris'te Concorde Meydanı'ndaki gösteride polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı. Polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Meclis'te oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Başbakan Borne'un içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.​​​​​​​

Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor.