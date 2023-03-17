Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın geçici durum alanını ihlal ettiği ve düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Şoygu'nun, söz konusu İHA'nın Rus sınırları ihlalini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü belirtildi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta,iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.