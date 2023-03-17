Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan Bahmut şehrinin tek giriş koridoru Çasov Yar, ağır bombardıman altında bulunuyor.

Çasov Yar'da Rus ve Ukrayna ordusu arasında sokak çatışmaları yaşanıyor.

Çatışmaların sürdüğü kentte evlerini terk etmek istemeyen az sayıda sivil, ağır koşullarda ayakta kalmaya çalışıyor.

Tam cephe hattında bulunan şehirdeki insanlar, güçlü patlama sesleri ve saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliğin görüldüğü bölgede genelde tank, piyadeleri taşıyan zırhlı araçlar ve cephede kullanılan diğer askeri araçlar ile patlamamış bombalar görülüyor.

Mermilerin altında yemek pişiriyorlar

Çoğu sakinin daha güvenli bölgelere gittiği şehirde, insan sesinden daha çok mermi ve patlama sesleri duyuluyor.

Elektrik, su, doğal gaz ve telefon bağlantısının olmadığı şehirde genelde sığınaklarda kalan insanlar yemek pişirmek için dışarıya çıkmak zorunda kalıyor.

Kadınlar, mermi ve bombaların tehdidi altında yemek pişiriyor.

Güvenlik nedeni ile soyadını vermek istemeyen 62 yaşındaki Tatiyana adlı kadın, Çasov Yar şehrinde yaşadıklarını anlattı.

Isınma imkanı olmadığından soğuk evde kaldığı için hastalandığını ifade eden Tatiyana, şehirdeki durumun gittikçe ağırlaştığına dikkati çekti.

Patlama seslerinin duyulduğu sokakta komşularıyla beraber ateş üstünde çorba hazırlayan Tatiyana, dün bir füzenin yaşadıkları apartmanın önündeki çocuk oyun alanına isabet ettiğini belirterek, "Her gün saldırı oluyor. Bu ağır şartlarda yaşıyoruz. Evde su ve elektrik yok. Telefon bağlantısı yok, hiçbir şey yok. Doğal olarak telefonlar da çekmiyor. Yoğun saldırılar nedeniyle neredeyse şehrin merkezindeki tüm evler hasar aldı" dedi.

Son bir haftadır elektrikler kesildiği için yemekleri sokakta pişirmek zorunda kaldıklarını aktaran Tatiyana, "Komşular için sokakta ateş üstünde yemek pişiriyorum. Yemek için gereken erzağımız var. Biz yemekleri daha önceden konserve olarak hazırladık. Tanrı'ya şükür her şey var" diye konuştu.

"Bu savaş beni çok korkutuyor"

Çasov Yar şehrinde başka bir apartmanın önünde yaktığı ateş üzerinde çay için su kaynatmaya çalışan 80 yaşındaki Zina adlı kadın ise evde yalnız yaşadığını aktardı.

Yaşlı kadın, çatışmaların şiddetlendiğini ve bombardımanların arttığını kaydederek, "Durum çok kötü. Savaş kötüdür. Her gün saldırı altındayız" diye konuştu.

Ateşi yakarken çok yakından geçen füze sesi ile irkilen ve eve doğru kaçan Zina, savaştan çok korktuklarını belirterek, bu durumun bir an evvel bitmesini istedi.