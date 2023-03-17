MPCA Sözcüsü Micheal Rafferty, Xcel Energy Monticello şirketinin nükleer santralindeki 400 bin galonluk (yaklaşık 1 milyon 514 bin litre) radyoaktif su sızıntısıyla ilgili temizlik çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı.

Sızıntının kamuya duyurulması konusunda yaşanan gecikmeye de değinen Rafferty, "Bir izleme kuyusunda trityum bulunduğunu biliyorduk ancak Xcel henüz sızıntının kaynağını ve yerini bize de bildirmemişti." dedi.

Rafferty, Xcel'in tesiste müdahale ederek radyoaktif suyun yayılmasını engellediğini ve bu nedenle halk için acil sağlık riski oluşturmadığını vurgulayarak, "Artık sızıntının nerede olduğuna, ne kadarının yer altı suyuna karıştığına ve kirlenmiş yer altı suyunun ne kadar yayıldığına dair tüm bilgileri edindiğimiz için bu bilgileri halkla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezi Minneapolis'te bulunan Xcel Energy tesisinin yetkilileri ise "Xcel Energy, tesis sahasında sızıntıyı kontrol altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti, sızıntı halk ve çevre için risk oluşturmuyor" açıklamasını yaptı.

Kasım 2022'den beri kamuoyundan gizleniyor

Xcel Energy yetkilileri, sızıntıyı ilgili eyalet ve federal kuruluşlara Kasım 2022'de rapor ettiklerini ancak sızıntının düne kadar kamuoyuyla paylaşılmadığını doğruladı.

Suya karışan trityumun yaklaşık yüzde 25'inin temizlendiğini ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sızıntının halk sağlığı ve güvenliği konusunda acil tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle kamuoyuna hemen bilgi verilmediği savunmasını yaptı.

Şirket yetkililerinden Chris Clark, temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamasında, "Yakınımızdaki yer altı suyu kaynaklarını düzenli olarak izliyoruz. Potansiyel olarak etkilenen tüm suyu toplamaya ve arıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Xcel Energy, 2009'da da Monticello'daki santralinde trityum sızıntısı rapor etmişti.