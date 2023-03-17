NDTV'nin haberine göre, soğan fiyatlarını protesto eden Maharaştra eyaletinin Nashik bölgesinden binlerce çiftçi 12 Mart'ta Mumbai’ye doğru başlattıkları yürüyüşlerine zorlu hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Basına yansıyan görüntülerde, sağanağa yakalanan çiftçilerin Vasind kentinde arabaları ve traktörleri arasına naylon örtüler gererek yağmurdan korunmaya çalıştığı görülüyor.

Son haftalarda soğan fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün ardından hükümetten acil finansal destek talebinde bulunan çiftçiler ayrıca, 12 saat kesintisiz elektrik hizmeti sağlanmasını ve çiftçi borçlarının silinmesini istiyor.

BBC'ye göre, Çin'in ardından dünyadaki en büyük soğan üretici olan Hindistan'da yıllık yaklaşık 24 milyon ton soğan üretiliyor. Ülkedeki soğan üretiminin yarısından fazlası Maharaştra eyaletinde yapılıyor.