Dünya
Le Monde 13.11.2025 15:33

Fransız yazarlardan TikTok’a telif davası

Fransa'da çeşitli alanlarda yazarlık yapan 60 bin kişiyi temsil eden Telif Hakları Topluluğu SACD, sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.

Fransız yazarlardan TikTok'a telif davası

Fransa’da sinema, televizyon, tiyatro ve komedi alanlarında yaklaşık 60 bin yazarı temsil eden Telif Hakları Topluluğu SACD, sosyal medya platformu TikTok’a telif hakları ihlali gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

SACD’den AFP’ye gönderilen açıklamada, TikTok’un “yıllardır SACD repertuvarındaki korunan eserleri izinsiz kullandığı, eser sahipleri için kabul edilebilir bir ödeme teklif etmediği ve kaldırılması istenen içerikleri de platformdan kaldırmadığı” belirtildi.

Geniş ihlal listesi dikkat çekti

Dernek, TikTok videolarında ünlü Fransız filmlerinin diyalog ve sahnelerinin, animasyon dizilerinin ve komedi skeçlerinin izinsiz kullanıldığını örnek gösterdi.

Dört yıl süren sonuçsuz müzakerelerin ardından SACD, “eserleri platformda kullanılan yazarların uğradığı zararın tazmini” için yargı yoluna başvurduğunu açıkladı.

Ayrıca TikTok’un hangi materyal üzerinden ne kadar gelir elde ettiğinin belirlenebilmesi için finansal verilerde şeffaflık çağrısı yaptı.

Davanın ilk duruşması 18 Mart’ta yapılacak.

Avrupa ve ABD'den artan baskı

ByteDance’e ait olan TikTok’un Avrupa merkezi İrlanda’da bulunuyor. Platform, son dönemde Avrupa’da artan düzenleyici baskıyla karşı karşıya. Avrupa Birliği, Mayıs ayında TikTok’a Avrupalı kullanıcı verilerini Çin’e yasa dışı aktardığı gerekçesiyle 530 milyon euro para cezası vermişti.

ABD’de ise Başkan Donald Trump geçen ay platformun Amerikan operasyonlarının, Cumhuriyetçilere yakın bir yatırımcı grubuna satılmasını zorunlu kılan anlaşmayı hayata geçirmişti. 

