Ankara
Dünya
AA 13.11.2025 14:31

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 kişilik Filistinli ailenin evini yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde 5 kişilik bir Filistinli ailenin yaşadığı evi yıktı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 kişilik Filistinli ailenin evini yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Duma'ya baskın düzenlediğini söyledi.

Devabişe, İsrail ordusunun Mücahid Affan Devabişe isimli Filistinlinin evini yıktığını aktardı.

İsrail ordusunun yıktığı evde 5 kişilik bir ailenin yaşadığına dikkati çeken Devabişe, evin tek katlı ve 200 metrekare olduğuna işaret etti.

Devabişe, ev sahibine yıkım öncesinde herhangi bir bildirimin yapılmadığının altını çizerek, Filistinli ailenin yıkımdan önce çok az eşyayı kurtarabildiğini anlattı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail Batı Şeria
